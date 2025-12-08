Пекин обвиняет Израиль в затягивании обновления лицензий на импорт автомобилей

Правительство Китая направило израильским властям официальный запрос с требованием разъяснений по поводу задержки продления лицензий крупных импортеров на импорт автомобилей по рекомендации антимонопольного управления, сообщает "Глобс"

Задержка обновления лицензий касается не только китайских автомобильных брендов, однако большинство брендов, получивших лишь временное продление в последние недели, были китайскими.

Среди брендов можно отметить Chery группы Carasso и GAC группы Union, находящиеся под прямым контролем центрального правительства, а также SERES и DFSK компании Talcar, находящиеся в частичной собственности правительства Китая.

Антимонопольное управление формулирует рекомендации относительно продления импортных лицензий еще нескольких китайских автомобильных брендов, продаваемых в Израиле, и параллельно задерживает одобрение на предоставление импортных концессий новых автомобильных брендов существующим импортерам.