Глава Пентагона предупредил о "самом интенсивном дне ударов по Ирану"
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодняшний день станет "самым интенсивным днем ударов" по Ирану. "Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего разведданных – четче и лучше, чем когда-либо".
В то же время, по его словам, за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество ракет за один день с начала войны.
Цели кампании США не изменились и выполняются с "безжалостной точностью", добавляет он, перечислив их: во-первых, уничтожение запасов ракет, пусковых установок и оборонно-промышленной базы; во-вторых, уничтожение военно-морского флота Ирана; лишение Ирана ядерного оружия.
"Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен", – сказал Хегсет, добавив, что это будет осуществлено "по американскому графику".