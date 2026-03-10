x
10 марта 2026
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 15:42
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава Пентагона предупредил о "самом интенсивном дне ударов по Ирану"

США
Пентагон
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 15:20
Глава Пентагона предупредил о "самом интенсивном дне ударов по Ирану"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодняшний день станет "самым интенсивным днем ударов" по Ирану. "Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего разведданных – четче и лучше, чем когда-либо".

В то же время, по его словам, за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество ракет за один день с начала войны.

Цели кампании США не изменились и выполняются с "безжалостной точностью", добавляет он, перечислив их: во-первых, уничтожение запасов ракет, пусковых установок и оборонно-промышленной базы; во-вторых, уничтожение военно-морского флота Ирана; лишение Ирана ядерного оружия.

"Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен", – сказал Хегсет, добавив, что это будет осуществлено "по американскому графику".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 марта 2026

Глава Пентагона в интервью CBS: война с Ираном не является "честным боем"