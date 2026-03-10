x
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 марта 2026
Мир

Семья девочки, пострадавшей при стрельбе в Тамблер-Ридж, подала иск против OpenAI

Канада
Стрельба
ИИ
время публикации: 10 марта 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 14:49
Семья девочки, пострадавшей при стрельбе в Тамблер-Ридж, подала иск против OpenAI
AP Photo/Kiichiro Sato

Семья 12-летней Майи Гебалы, получившей тяжелые ранения при стрельбе в канадском Тамблер-Ридж, подала гражданский иск против OpenAI. ChatGPT, разработанный этой компанией, использовался стрелком при планировании преступления.

Нападение в Тамблер-Ридж было совершено 10 февраля. 18-летняя Джесси Ван Рутселаар сначала застрелила двух родственников в жилом доме (свою мать и 11-летнего сводного брата), затем приехала в среднюю школу и открыла огонь там, а затем покончила с собой. Девять человек погибли, множество получили ранения.

Согласно иску, Джесси использовала ChatGPT как свое доверенное лицо и обсуждала с ним различные варианты совершения преступления. 12 сотрудников Open AI обратили внимание на переписку и рекомендовали сообщить о ней властям, поскольку она представляет серьезный риск.

Они обратились к своему начальству, но то решило не ставить в известность правоохранительные органы, ограничившись блокировкой аккаунта. Однако Джесси смогла создать новый аккаунт.

"Компания знала, что стрелок планирует инцидент со множеством пострадавших, но ничего не сделала. В Гебалу, которая пыталась не допустить стрелка в библиотеку, попали три пули, но нанесли мозгу девочки катастрофический ущерб", – говорится в иске.

Ранее компания заявляла, что не обратилась в полицию, потому что не аккаунт не соответствовал критериям непосредственной угрозы причинения серьезного вреда, сообщает BBC.

Мир
