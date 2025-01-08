Евросоюз пригрозил Трампу лишить США доступа на европейский рынок

Европейский Союз должен быть готов защитить свои экономические интересы в случае введения следующей администрацией США протекционистских торговых тарифов. Об это заявил в интервью агентству Bloomberg вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне.

"В случае торговой войны мы можем задействовать как оборонительные, так и наступательные меры для защиты экономики, в том числе введение тарифов на американскую продукцию и оказание финансовой помощи европейским компаниям", – сказал представитель ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз может ограничить доступ американских компаний на европейский общий рынок, насчитывающий 450 миллионов потребителей. "В случае торговой войны мы можем потерять все", – добавил Сежурне.

С предупреждением в адрес Дональда Трампа выступил и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "ЕС не позволит другим государствам, неважно, о каких государствах идет речь, угрожать своим суверенным границам", – заявил он.

Напомним: Трамп неоднократно заявлял о притязаниях США на Гренландию, которая является датской территорией. Власти Дании отвергают эти территориальные претензии.