Налоговое управление хочет снизить налог на досрочное снятие денег из фондов повышения квалификации
Налоговое управление опубликовало для замечаний общественности проект закона, предусматривающего временное снижение налоговой ставки при преждевременном снятии денег из фондов повышения квалификации.
Средства, накопленные в фонде повышения квалификации, освобождаются от налога только если выводятся не ранее, чем через шесть лет с момента открытия фонда (для вышедших на пенсию – не ранее чем через три года).
Преждевременное снятие денег влечет за собой их включение в доходы и обложение подоходным налогом в соответствии с доходами владельца фонда.
Согласно предложению налогового управления, до 31 декабря 2024 года при преждевременном снятии денег из фонда будет действовать единая ставка в 15% (7,5% для вышедших на пенсию), которая будет уменьшаться в соответствии с определенной формулой по мере приближения к дате освобождения фонда от налога.