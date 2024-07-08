Высмеянную две недели назад реформу импорта снова заблокировали, на этот раз – как слишком общую

Вторая попытка правительства провести реформу импорта, известную под названием "Что хорошо для Европы – хорошо для Израиля", снова натолкнулась на преграду в экономической комиссии Кнессета.

Две недели назад председатель комиссии Давид Битан высмеял предлагавшийся на тот момент вариант реформы, назвав его фикцией, когда стало понятно, что реально она отменяет лишь несколько десятков израильских стандартов, а остальные – или исключены из нее различными министерствами, или зависят от других дополнительных требований.

На прошлой неделе правительство утвердило новый вариант реформы, предусматривавший смену парадигмы с "запрещено все, что не разрешено" на "разрешено все, что не запрещено". Если в первом варианте реформы израильские стандарты оставались в силе до тех пор, пока ответственное за них министерство их не отменило, новый вариант предлагал отмену всех стандартов кроме тех, которые министерства аргументированно захотят сохранить.

Однако и этот вариант, предусматривающий превалирование нового закона над любым другим законодательством, касающимся стандартов, был заблокирован в комиссии, как слишком общий. Юридический советник комиссии отметил, что этот вариант фактически дает новому закону статус основного, что чревато проблемами конституционного характера. Против такого варианта выступил и глава комиссии Давид Битан.