Испания возобновила замороженную сделку с "Эльбитом" из-за неспособности найти адекватную замену

Менее чем через неделю после объявления об отказе от закупки израильских вооружений и курсе на "освобождение зависимости от Израиля", правительство Испании повторно утвердило ранее замороженную сделку с израильским оборонным концерном "Эльбит Маарахот".

Речь идет о сделке стоимостью 768 миллионов евро, в рамках которой "Эльбит" поставит испанским вооруженным силам 11 тысяч тактических раций. Реализация сделки уже началась, 1,5 тысячи раций уже были поставлены и еще 3500 раций должны быть поставлены до конца года.

В решении правительства говорится, что необходимость покупки раций у "Эльбит Маарахот" обусловлена неспособностью местной промышленности предоставить аналогичные решения.

В испанском министерстве промышленности отметили, что "национальная промышленность в настоящее время не имеет достаточных возможностей для производства и поставки требуемых систем" и что необходимо "преодолеть технологические пробелы посредством доступных рыночных закупок".