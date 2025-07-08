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Экономика

Испания возобновила замороженную сделку с "Эльбитом" из-за неспособности найти адекватную замену

Оборонка
Испания
время публикации: 08 июля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 22:46
Испания возобновила замороженную сделку с "Эльбитом" из-за неспособности найти адекватную замену
AP Photo/Petros Karadjias

Менее чем через неделю после объявления об отказе от закупки израильских вооружений и курсе на "освобождение зависимости от Израиля", правительство Испании повторно утвердило ранее замороженную сделку с израильским оборонным концерном "Эльбит Маарахот".

Речь идет о сделке стоимостью 768 миллионов евро, в рамках которой "Эльбит" поставит испанским вооруженным силам 11 тысяч тактических раций. Реализация сделки уже началась, 1,5 тысячи раций уже были поставлены и еще 3500 раций должны быть поставлены до конца года.

В решении правительства говорится, что необходимость покупки раций у "Эльбит Маарахот" обусловлена неспособностью местной промышленности предоставить аналогичные решения.

В испанском министерстве промышленности отметили, что "национальная промышленность в настоящее время не имеет достаточных возможностей для производства и поставки требуемых систем" и что необходимо "преодолеть технологические пробелы посредством доступных рыночных закупок".

Экономика
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