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Экономика

IKEA открывает традиционную распродажу

Цены
время публикации: 08 июля 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 09:11
IKEA открывает традиционную распродажу
Flash90. Фото: Х.Рабинович

Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 8 июля традиционную зимнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены более чем на 2000 товаров.

Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Во время распродажи посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.

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