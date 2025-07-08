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Экономика

Трамп опубликовал новый список пошлин

Импорт и экспорт
Дональд Трамп
время публикации: 08 июля 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 08:38
Трамп опубликовал новый список пошлин
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп опубликовал список из еще семи стран, на продукцию которых будут с 1 августа наложены "взаимные пошлины", доведя общий список до 14 стран.

На импорт из Камбоджи и Таиланда введена пошлина в 36%, из Сербии и Бангладеш – в 35%, из Индонезии – в 32%, из Боснии и Герцеговины – в 30%, из Туниса – в 25%.

Напомним, что ранее были объявлены пошлины в 25% на импорт товаров из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Казахстана, 30% пошлины – с товаров из Южной Африки и 40% - с товаров из Мьянмы и Лаоса.

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