Трамп опубликовал новый список пошлин

Президент США Дональд Трамп опубликовал список из еще семи стран, на продукцию которых будут с 1 августа наложены "взаимные пошлины", доведя общий список до 14 стран.

На импорт из Камбоджи и Таиланда введена пошлина в 36%, из Сербии и Бангладеш – в 35%, из Индонезии – в 32%, из Боснии и Герцеговины – в 30%, из Туниса – в 25%.

Напомним, что ранее были объявлены пошлины в 25% на импорт товаров из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Казахстана, 30% пошлины – с товаров из Южной Африки и 40% - с товаров из Мьянмы и Лаоса.