Суд: 1,5 года совместной жизни и дата свадьбы недостаточны для признания гражданского брака

Израильские законы практически не регулируют вопросы, связанные с гражданским браком – состоянием, когда пара ведет совместную жизнь, но по каким-то причинам не регистрирует ее официально. Почти вся регуляция в данной сфере основана на судебных прецедентах, касающихся вступления в наследство, алиментов, пенсионных прав и т.д.

В данном случае рассматривалось дело об иске к страховой компании по поводу потери кормильца в ДТП. Новое постановление Верховного суда существенно ужесточает критерии признания гражданского брака.

Пара – выпускница университета и студент – прожили полтора года вместе, снимая квартиру, и уже назначили дату гражданской свадьбы (студент – нееврей по Галахе), когда будущая невеста погибла в ДТП. Студент подал иск против страховой компании "Шломо" как потерявший кормильца.

Мировой суд признал иск студента оправданным в свете совместного проживания, совместных расходов, демонстрации внешнему миру себя как пары, и назначенной даты свадьбы.

Окружной суд отклонил апелляцию страховой компании, однако Верховный суд принял ее к рассмотрению, признав принципиальным вопрос определения, когда совместное проживание переходит в статус гражданского брака.

Судья Яэль Вильнер изменила решение нижних инстанций, постановив, что факт назначения даты свадьбы не означает, что пара намеревалась распространить финансово-правовые последствия супружеской жизни на свою жизнь до вступления в брак, и что невозможность официально пожениться в Израиле – не повод подходить к паре с более мягкими юридическими критериями.

В постановлении говорится, что пара, собирающаяся пожениться, может в определенных обстоятельствах рассматриваться как состоящая в гражданском браке, но декларация о намерении вступить в брак не является достаточным основанием для этого, и каждый случай следует рассматривать отдельно. В данном случае судья сочла, что отсутствие совместного банковского счета, отсутствие имени партнера в качестве бенефициара в страховых документах и официальная прописка погибшей по адресу родителей перевешивают 1,5 года совместного проживания и назначение даты свадьбы.