Третий эвакуационный рейс из Амстердама прибудет в ночь на субботу

Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила, что третий эвакуационный рейс из Амстердама вылетит после наступления шаббата и прибудет в ночь на субботу: рейс LY238 будет осуществляться на самолете Boeing 787 (Dreamliner) на 270 пассажирских мест.

Записаться на этот рейс можно через службу работы с клиентами по специальной линии, выделенной для израильтян в Амстердаме по телефону 03-9404040.

Авиакомпания вызвала сотни дополнительных диспетчеров для работы с израильскими гражданами в Нидерландах, чтобы сократить время ожидания на линии. "Эль-Аль" задействовал три эвакуационных рейса, на которых сотни израильтян смогут бесплатно вернуться домой из Амстердама, где произошли массовые нападения на израильских граждан.