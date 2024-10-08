Binance удовлетворила только 14% израильских запросов на блокирование криптокошельков

Директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями в крупнейшей бирже криптовалют Binance Нильс Андерсон Род рассказал в интервью сайту Decrypt, что его департамент отклонил 86% израильских запросов на блокирование криптокошельков.

По его словам, из приблизительно 1500 запросов на закрытие криптокошельков, поданных израильскими службами безопасности в связи с подозрением на финансирование террора, были удовлетворены только 220.

Андерсон Род рассказал, что его подразделение проводит собственные расследования поступающих запросов, и консультируется с юристами касательно определений противоправной деятельности.

Напомним, что ранее власти США оштрафовали Binance на 4,3 миллиарда долларов за нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием капитала и финансированием террора. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Binance позволяла отмывать деньги таким структурам, как "Бригады Иза ад-Дина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) и "Исламское государство". Также услугами биржи активно пользовались криминальные структуры, занимающиеся торговлей людьми, наркотиками и т.д. Значительная часть нарушений связана с обходом антииранских санкций.

В феврале 2024 года против биржи был подан гражданский иск по данному поводу. Гражданка США Джудит Раанан, освобожденная из плена ХАМАСа, и родственники Итая Глиско и доктора Даниэля Леви, погибших 7 октября 2023 года, подали в Федеральный суд Манхеттена иск против криптобиржи Binance, заявляя, что она стала платформой для финансирования террористической группировки.