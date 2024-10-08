x
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Нетивей Исраэль" ищет решения для работы светофоров в случае длительных отключений электроснабжения

время публикации: 08 октября 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 07:04
"Нетивей Исраэль" ищет решения для работы светофоров в случае длительных отключений электроснабжения
Michael Giladi/Flash90

Государственная дорожная компания "Нетивей Исраэль" опубликовала запрос на поиск решений для поддержания работы светофоров при сценариях длительных перебоев в электроснабжении.

Согласно условиям, решение должно позволить автоматическое переключение на собственные ресурсы и продолжение работы светофора в течение 48 часов без необходимости во внешнем вмешательстве.

Дополнительное условие – собственная система электроснабжения не должна зависеть от фоссильного топлива.

В общей сложности "Нетивей Исраэль" необходимо оснастить такими системами более 700 перекрестков по всей стране.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Завершен ремонт трансформатора, поврежденного ракетами, в Кирьят-Шмону вернется свет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2024

"Хеврат Хашмаль": "Хизбалла" пыталась попасть в стратегический объект
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2024

Сотрудники "Хеврат Хашмаль" восстановили электроснабжение Изреэльской долины