"Нетивей Исраэль" ищет решения для работы светофоров в случае длительных отключений электроснабжения

Государственная дорожная компания "Нетивей Исраэль" опубликовала запрос на поиск решений для поддержания работы светофоров при сценариях длительных перебоев в электроснабжении.

Согласно условиям, решение должно позволить автоматическое переключение на собственные ресурсы и продолжение работы светофора в течение 48 часов без необходимости во внешнем вмешательстве.

Дополнительное условие – собственная система электроснабжения не должна зависеть от фоссильного топлива.

В общей сложности "Нетивей Исраэль" необходимо оснастить такими системами более 700 перекрестков по всей стране.