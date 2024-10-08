"Нетивей Исраэль" ищет решения для работы светофоров в случае длительных отключений электроснабжения
время публикации: 08 октября 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 07:04
Государственная дорожная компания "Нетивей Исраэль" опубликовала запрос на поиск решений для поддержания работы светофоров при сценариях длительных перебоев в электроснабжении.
Согласно условиям, решение должно позволить автоматическое переключение на собственные ресурсы и продолжение работы светофора в течение 48 часов без необходимости во внешнем вмешательстве.
Дополнительное условие – собственная система электроснабжения не должна зависеть от фоссильного топлива.
В общей сложности "Нетивей Исраэль" необходимо оснастить такими системами более 700 перекрестков по всей стране.
Ссылки по теме