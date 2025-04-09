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Экономика

Всеобщая забастовка в Греции: авиарейсы отменены

Авиация
Забастовка
Греция
время публикации: 09 апреля 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:34
Всеобщая забастовка в Греции: авиарейсы отменены
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Сегодня, 9 апреля, в Греции всеобщая забастовка, объявленная накануне Конфедерацией профсоюзов государственных служащих (АДЕДИ). Причина забастовки в Греции: протест против плохих условий труда и требование выплаты "13-й и 14-й зарплаты".

Как отмечалось ранее, забастовка затронула многие сферы, включая аэропорты.

Администрация международного аэропорта "Элиникон" в Афинах предупреждала: 9 апреля с 00:00 до 23:59 рейсов не будет. Для получения более подробной информации необходимо связаться с авиакомпаниями или турагентствами.

На 9 апреля планировалось 25 рейсов из Израиля в Грецию и столько же обратно. Все они отменяются. В результате отмены пострадают около 8000 израильтян, собиравшихся отправиться в Грецию или вернуться в Израиль накануне праздника Песах.

По состоянию на 9 апреля, международный аэропорт "Бен-Гурион" сообщает об отмене всех сегодняшних рейсов в Грецию и из Греции.

По всей видимости, позже будут организованы дополнительные рейсы в другие дни, но в канун Песаха это сложно осуществить в кратчайшие сроки.

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