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Экономика

ЕС проголосует за целевые пошлины на импорт из республиканских штатов США

Импорт и экспорт
США
Европейский Союз
Республиканская партия
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:37
ЕС проголосует за целевые пошлины на импорт из республиканских штатов США
AP Photo/Eric Gay

В среду, 9 апреля, должно состояться голосование стран-членов Европейского союза по введению пошлин на импорт из США в ответ на пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Politico, в ЕС решили не вводить общую пошлину, из которой потом делаются исключения, как это сделали США, а ввести целевые пошлины на импорт товаров, основными поставщиками которых являются штаты США, поддерживающие Республиканскую партию.

В частности, под пошлины попадут соевые бобы, говядина (Канзас и Небраска), птица (Луизиана), автозапчасти (Мичиган), сигареты (Флорида), дерево (Северная Каролина, Джорджия, Алабама), мороженое (Аризона), носовые платки (Южная Каролина), электрические одеяла (Алабама), галстуки (Флорида), стиральные машины (Висконсин), макаронные изделия (Флорида и Южная Каролина), нижнее женское белье (Огайо и Кентукки).

Общий объем пошлин составит 13,5 миллиардов долларов.

Одновременно Еврокомиссия предлагает США взаимную полную отмену пошлин.

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