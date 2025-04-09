ЕС проголосует за целевые пошлины на импорт из республиканских штатов США

В среду, 9 апреля, должно состояться голосование стран-членов Европейского союза по введению пошлин на импорт из США в ответ на пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Politico, в ЕС решили не вводить общую пошлину, из которой потом делаются исключения, как это сделали США, а ввести целевые пошлины на импорт товаров, основными поставщиками которых являются штаты США, поддерживающие Республиканскую партию.

В частности, под пошлины попадут соевые бобы, говядина (Канзас и Небраска), птица (Луизиана), автозапчасти (Мичиган), сигареты (Флорида), дерево (Северная Каролина, Джорджия, Алабама), мороженое (Аризона), носовые платки (Южная Каролина), электрические одеяла (Алабама), галстуки (Флорида), стиральные машины (Висконсин), макаронные изделия (Флорида и Южная Каролина), нижнее женское белье (Огайо и Кентукки).

Общий объем пошлин составит 13,5 миллиардов долларов.

Одновременно Еврокомиссия предлагает США взаимную полную отмену пошлин.