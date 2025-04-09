Комиссия по назначениям заблокировала протеже Каца на пост главы "Авиационной промышленности"

Комиссия по назначениям постановила, что профессор Габи Саруси не соответствует критериям, установленным законом для назначения на пост председателя совета директоров оборонного концерна «Авиационная промышленность».

Согласно комиссии, Саруси не имеет опыта нахождения во главе пирамиды управления организацией, в его резюме – 17 лет работы главным научным сотрудником компании «Эль-Оп» (дочерняя компания концерна «Эльбит») и должность заместителя генерального директора компании.

Кроме того, Саруси через три месяца завершает последнюю каденцию в составе совета директоров «Авиационной промышленности», и фактически речь идет о назначении на председателя совета директоров концерна на три месяца.

Саруси заявил, что намерен оспорить решение комиссии в суде.

Профессор Саруси – протеже министра обороны Исраэля Каца. Его кандидатура появилась после ухода в отставку Йоава Галанта, согласовавшего с министром Давидом Амсалемом, отвечающим за государственные компании, кандидатуру Гилада Эрдана.