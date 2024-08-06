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Экономика

Компания EasyJet объявила, что возобновит полеты в Израиль не раньше апреля 2025 года

время публикации: 06 августа 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 19:41
Компания EasyJet объявила, что возобновит полеты в Израиль не раньше апреля 2025 года
Moshe Shai/FLASH90

Британская бюджетная компания EasyJet объявила, что из-за ситуации в области безопасности возобновит полеты в Израиль не раньше апреля 2025 года.

Компания пообещала клиентам, купившим билеты на ближайшие месяцы, вернуть деньги.

Не менее 19 авиакомпаний отменили рейсы в Израиль: Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), Ethiopian Airlines (Эфиопия), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия), Ryanair, Air Baltic. 4 августа компания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Израиль.

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