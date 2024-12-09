Средняя скорость транспорта в Гуш-Дане снизилась на 7,5%

Согласно данным компаний "Нетивей Аялон" и "Нетивей Исраэль", собранным по заказу газеты "Едиот Ахронорт" и портала ynet, средняя скорость движения транспорта по дорогам Тель-Авивской агломерации снизилась в октябре-ноябре 2024 года на 7,5% по сравнению с маем-июнем.

Самые медленные участки движения на шоссе Аялон – Холон-а-Шалом в северном направлении (средняя скорость в будний день в ноябре 30,55 км/ч) и Глилот-а-Шалом (32,6 км/ч).

По словам специалистов, шоссе Аялон достигло максимума загруженности, и в отдельные моменты времени внутригородские маршруты в Тель-Авиве, такие как улица а-Масгер, по средней скорости движения оказываются быстрее.

Снижение скоростей наблюдается и на участках 2, 5, 433, 57 трасс на участках, ведущих к Тель-Авивской агломерации.