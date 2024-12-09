x
09 декабря 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2024
|
09 декабря 2024
|
последняя новость: 13:00
09 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

БАГАЦ одобрил новые критерии распределения продуктовых талонов

МВД
ШАС
Верховный суд/БАГАЦ
Бедность
время публикации: 09 декабря 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 13:04
БАГАЦ одобрил новые критерии распределения продуктовых талонов
Flash90. Фото Г.Йоханан

Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Дафна Барак-Эрез, Давид Минц и Яэль Вильнер утвердили исправленный вариант распределения государством продуктовых талонов на сумму 390 миллионов шекелей.

Напомним, что ранее БАГАЦ признал критерии распределения дискриминационными, дающими непропорционально большое преимущество в реализации права на талоны ультраортодоксальному населению.

Новые критерии распределения были разработаны комиссией под руководством генеральных директоров министерств внутренних дел и социального обеспечения.

Из общей суммы 90 миллионов шекелей будут выделены министерству социального обеспечения на проекты продовольственной безопасности, в том числе 30 миллионов – на арабский сектор.

300 миллионов шекелей будут распределены на основании новых критериев получателям скидок на муниципальный налог и различных пособий от "Битуах Леуми".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 апреля 2024

"Калькалист": продуктовых талонов к Песаху не будет, потому что ШАС это больше не интересно
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2024

Государство не будет раздавать "продуктовые талоны Дери" на праздник Песах
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 сентября 2023

БАГАЦ разрешил распределение продуктовых талонов на 2023 год, потребовав изменить критерии на 2024 год