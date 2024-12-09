БАГАЦ одобрил новые критерии распределения продуктовых талонов

Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Дафна Барак-Эрез, Давид Минц и Яэль Вильнер утвердили исправленный вариант распределения государством продуктовых талонов на сумму 390 миллионов шекелей.

Напомним, что ранее БАГАЦ признал критерии распределения дискриминационными, дающими непропорционально большое преимущество в реализации права на талоны ультраортодоксальному населению.

Новые критерии распределения были разработаны комиссией под руководством генеральных директоров министерств внутренних дел и социального обеспечения.

Из общей суммы 90 миллионов шекелей будут выделены министерству социального обеспечения на проекты продовольственной безопасности, в том числе 30 миллионов – на арабский сектор.

300 миллионов шекелей будут распределены на основании новых критериев получателям скидок на муниципальный налог и различных пособий от "Битуах Леуми".