БАГАЦ по иску студентов потребовал объяснить выделение дополнительных бюджетов йешивам

Высший суд справедливости (БАГАЦ), рассматривавший иск всеизраильского студенческого объединения от мая 2023 года, издал промежуточный указ, дающий правительству 60 дней на представление своих аргументов.

Иск был подан против увеличения бюджета йешив на полмиллиарда шекелей в 2023-2024 годах. Студенты утверждали, что непредоставление такого бюджета светским высшим учебным заведениям является дискриминацией.

В иске также указывалось, что средства были выделены без какой-либо аргументации и без учета позиций министерств финансов и просвещения.

Теперь государству придется в течение двух месяцев аргументировать различия в финансировании как задним числом, так и в рамках бюджета 2025 года.