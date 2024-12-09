Курс валют в Израиле 9 декабря 2024 года: доллар и евро значительно подешевели

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 9 декабря, валютные торги завершились значительным понижением курса курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,834% и составил 3,565 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,015% и составил 3,766 шекеля за €1.

Укреплению шекеля очевидным образом способствуют прекращение огня в Ливане и развал иранской "оси сопротивления" в связи с событиями в Сирии. Однако гораздо более существенную роль играет выросшая разница в учетных ставках между США и зоной евро, в которых центральные банки начали снижать учетные ставки, и Израилем, где Банк Израиля не сможет этого сделать по меньшей мере до начала второго квартала 2025 года.