Авиакомпания Iberia Express возобновляет рейсы в Израиль

Испанская бюджетная авиакомпания Iberia Express сообщила о возобновлении рейсов в Израиль с 30 марта 2025 года. Рейс из Тель-Авива будет вылетать вечером, что очень удобно для тех, кто путешествует в Южную Америку, отмечает телеграм-канал AviationNewsIL.

В публикации также отмечается, что канадская компания Air Canada, по всей видимости, возобновит ежедневные рейсы из Тель-Авива в Торонто в мае. Эта авиакомпания "возвращалась" в Израиль 10 апреля 2024 года, но снова отменила рейсы после иранской атаки 14 апреля.