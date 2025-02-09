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Экономика

Авиакомпания Iberia Express возобновляет рейсы в Израиль

Авиация
Air Canada
время публикации: 09 февраля 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 12:57
Авиакомпания Iberia Express возобновляет рейсы в Израиль
AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Испанская бюджетная авиакомпания Iberia Express сообщила о возобновлении рейсов в Израиль с 30 марта 2025 года. Рейс из Тель-Авива будет вылетать вечером, что очень удобно для тех, кто путешествует в Южную Америку, отмечает телеграм-канал AviationNewsIL.

В публикации также отмечается, что канадская компания Air Canada, по всей видимости, возобновит ежедневные рейсы из Тель-Авива в Торонто в мае. Эта авиакомпания "возвращалась" в Израиль 10 апреля 2024 года, но снова отменила рейсы после иранской атаки 14 апреля.

Экономика
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