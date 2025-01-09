После начала работы в Израиле Carrefour уходит со второго арабского рынка
время публикации: 09 января 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 12:03
Французская компания розничной торговли Carrefour опубликовала в соцсетях объявление о прекращении работы в Омане без объяснения причин.
Магазины местного франчайзи сети, компании МAF из ОАЭ, сменят вывески на бренд Hipermax, как это было сделано два месяца назад в Иордании.
Аналитики связывают уход Carrefour из Омана и Иорданией с бойкотом сети из-за ее начала работы в Израиле в 2023 году.