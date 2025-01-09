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Экономика

После начала работы в Израиле Carrefour уходит со второго арабского рынка

BDS
время публикации: 09 января 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 12:03
После начала работы в Израиле Carrefour уходит со второго арабского рынка
Miriam Alster/FLASH90

Французская компания розничной торговли Carrefour опубликовала в соцсетях объявление о прекращении работы в Омане без объяснения причин.

Магазины местного франчайзи сети, компании МAF из ОАЭ, сменят вывески на бренд Hipermax, как это было сделано два месяца назад в Иордании.

Аналитики связывают уход Carrefour из Омана и Иорданией с бойкотом сети из-за ее начала работы в Израиле в 2023 году.

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