Утверждено повышение взносов в "Битуах Леуми", самозанятые заплатят больше всех

Финансовая комиссия Кнессета повторно утвердила к итоговому чтению повышение взносов в "Битуах Леуми", которое уже было утверждено за неделю до конца 2024 года, однако возвращено на ревизию партией "Оцма Йегудит" из-за конфликта с минфином.

Согласно закону, с января 2025 года взносы в Ведомство национального страхования по нижнему тарифу вырастут на 1,6%. При этом отчисления работника вырастут на 0,64%, а не на 0,8%, а отчисления работодателя – на 0,96%. Взносы для самозанятых вырастут в полном объеме на 1,6%.

В связи с этим взносы в "Битуах Леуми" для наемных работников с первых 7522 шекелей зарплаты вырастут на 48 шекелей в месяц. Взносы работодателя за наемного работника с первых 7522 шекелей зарплаты вырастут на 72,17 шекеля в месяц. Взносы самозанятых с первых 7522 шекелей дохода вырастут на 120,17 шекеля в месяц.

Кроме того, отчисления в "Битуах Леуми" для неработающих вырастут на 43 шекеля в месяц, а для неработающих студентов и учеников йешив и колелей – на 14 шекелей в месяц.

На данный момент повышение взносов предусмотрено на два года с опцией продления еще на два года, после чего сохранение этого повышения потребует нового законодательства.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году индексация порога между нижней и верхней ставками взносов в "Битуах Леуми" была заморожена и останется на уровне 7522 шекеля, хотя должна была вырасти в соответствии с ростом средней зарплаты.

Кроме того, с января этого года налог на здравоохранение, взимаемый вместе с взносами в "Битуах Леуми", увеличится на 0,13% с первых 7522 шекелей дохода (9,8 шекеля в месяц), и на 0,17% с каждого шекеля сверх этой суммы.