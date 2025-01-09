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Экономика

Минсвязи: сотовые операторы обязаны предоставлять услуги 4G всем желающим

Потребление
Связь
время публикации: 09 января 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 09:16
Минсвязи: сотовые операторы обязаны предоставлять услуги 4G всем желающим
AP Photo/Andre Penner, file

Министерство связи опубликовало сообщение, в котором подчеркнуло, что операторы сотовой связи обязаны продолжать предоставлять пакеты связи поколения 4G всем клиентам, вне зависимости от типа используемых ими аппаратов.

В министерстве также рекомендовали клиентам продолжать сравнивать цены и условия, предлагаемые операторами сотовой связи, и напомнили, что переход из одной компании в другую осуществляется легко и быстро.

Заявление минсвязи стало реакцией на анонсированный компанией "Пелефон" план прекратить продавать более дешевые пакеты связи 4G клиентам, чьи аппараты поддерживают технологию 5G.

Экономика
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