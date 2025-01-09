Минсвязи: сотовые операторы обязаны предоставлять услуги 4G всем желающим

Министерство связи опубликовало сообщение, в котором подчеркнуло, что операторы сотовой связи обязаны продолжать предоставлять пакеты связи поколения 4G всем клиентам, вне зависимости от типа используемых ими аппаратов.

В министерстве также рекомендовали клиентам продолжать сравнивать цены и условия, предлагаемые операторами сотовой связи, и напомнили, что переход из одной компании в другую осуществляется легко и быстро.

Заявление минсвязи стало реакцией на анонсированный компанией "Пелефон" план прекратить продавать более дешевые пакеты связи 4G клиентам, чьи аппараты поддерживают технологию 5G.