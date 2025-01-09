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Экономика

Регев объявила о начале проектирования ж/д в Эйлат, ей напомнили предыдущие объявления

время публикации: 09 января 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 08:30
Регев объявила о начале проектирования ж/д в Эйлат, ей напомнили предыдущие объявления
Shir Torem/Flash90

Министр транспорта Мири Регев опубликовала в социальной сети X объявление, согласно которому ее ведомство получило бюджет на проектирование железной дороги в Эйлат и приступило к работе над проектом.

Также в сообщении перечислен список других проектов развития железнодорожной сети, включая ветку Кармиэль-Кирьят-Шмона (находится на продвинутой стадии проектирования), ветку в Тверию, продление скоростной железной дороги в Иерусалим, строительство дополнительной колеи для грузовых составов в районе Лода, скоростную железную дорогу до Беэр-Шевы и т.д.

К публикации Регев очень быстро был добавлен "комментарий сообщества" (Community note), в котором министру напомнили, что в 21 веке строительство железной дороги в Эйлат анонсировали шесть раз (2004, 2005, 2009, 2012, 2016, 2019), четыре из которых – в правительствах Биньямина Нетаниягу

Экономика
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