Генеративный ИИ-чат-бот Grok Илона Маска был замечен в последние дни в публикации под сообщениями в соцсети X комментариев антисемитского характера и прославлении Гитлера.

Среди прочего, он писал, что евреи доминируют среди руководства крупных киностудий, продвигая "прогрессивную идеологию", поставил под сомнение количество жертв Холокоста, подчеркивал еврейские фамилии, добавляя "опять они".

На вопрос, может ли он поклоняться какому-либо божеству, Grok ответил, что поклонялся бы "величайшему европейцу всех времен, Солнцу и Молнии, его величеству Адольфу Гитлеру".

Подобные инциденты последовали после заявления Маска от 4 июля о внесении в Grok значительных улучшений.