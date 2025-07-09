x
09 июля 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2025
|
09 июля 2025
|
последняя новость: 08:20
09 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Grok начал выдавать антисемитские заявления и славить Гитлера

ИИ
Илон Маск
Антисемитизм
время публикации: 09 июля 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 07:14
Grok начал выдавать антисемитские заявления и славить Гитлера
Фото NEWSru.co.il

Генеративный ИИ-чат-бот Grok Илона Маска был замечен в последние дни в публикации под сообщениями в соцсети X комментариев антисемитского характера и прославлении Гитлера.

Среди прочего, он писал, что евреи доминируют среди руководства крупных киностудий, продвигая "прогрессивную идеологию", поставил под сомнение количество жертв Холокоста, подчеркивал еврейские фамилии, добавляя "опять они".

На вопрос, может ли он поклоняться какому-либо божеству, Grok ответил, что поклонялся бы "величайшему европейцу всех времен, Солнцу и Молнии, его величеству Адольфу Гитлеру".

Подобные инциденты последовали после заявления Маска от 4 июля о внесении в Grok значительных улучшений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 25 июня 2025

ИИ-чат Grok не справился с проверкой фактов об израильско-иранской войне
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 08 декабря 2024

Илон Маск открыл бесплатный доступ к чат-боту Grok для всех пользователей