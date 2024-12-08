Илон Маск открыл бесплатный доступ к чат-боту Grok для всех пользователей
время публикации: 08 декабря 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 21:23
Илон Маск и принадлежащая ему социальная сеть X (бывший "твиттер") открыли для всех пользователей бесплатный доступ к чат-боту Grok 2. Раньше он был доступен только Premium-подписчикам.
Для пользователей без подписки действует ограничение – разрешено отправлять не более 10 запросов каждые два часа. Grok 2 умеет отвечать на текстовые запросы и генерировать изображения.
На момент написания новости доступ получили пользователи не во всех странах. В Израиле чат-бот уже запущен.
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