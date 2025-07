США ввели санкции против 22 теневых финансовых структур КСИР из ОАЭ, Турции и Гонконга

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявило о включении в санкционные списки 22 организаций, базирующихся в Гонконге, ОАЭ и Турции за их роль в содействии продаже иранской нефти под эгидой иранского Корпуса стражей Исламской революции.

КСИР в основном использует подставные компании за пределами Ирана, которые используют оффшорные счета для перевода прибыли, полученной от продажи иранской нефти, чтобы обойти.

"Иранский режим полагается на свою теневую банковскую систему для финансирования ядерной и ракетной программ, а не в интересах иранского народа", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Под санкции попали следующие компании: Amito Trading Limited (Гонконг), Bright Spot Goods Wholesalers L.L.C (ОАЭ), Cetto International Limited (Гонконг), Finesse Global Trading Limited (Гонконг), Future Resource Trading Limited (Гонконг), Gah Petrochemical Trading Limited (Гонконг), Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция), Jtu Energy Limited (Гонконг), Lavida Corporation Limited (Гонконг), Macera International Limited (Гонконг), Marmerth Limited (Гонконг), Metallex Limited (Гонконг), Mist Trading Co., Limited (Гонконг), Moon Imp And Exp Co., Limited (Гонконг), Peakway Global Limited (Гонконг), Pulcular Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция), Queens Ring Limited (Гонконг), Radix Trade Limited (Гонконг), Shelf Trading Limited (Гонконг), Star Oilglobal Limited (Гонконг), Ventus Trade Limited (Гонконг).