x
01 октября 2024
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Красном море было атаковано судно. UKMTO: экипаж в безопасности

время публикации: 01 октября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 07:58
В Красном море было атаковано судно. UKMTO: экипаж в безопасности
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) получило информацию об инциденте в Красном море, примерно в 118 км к северо-западу от портового города Ходейда в Йемене.

Экипаж одного из судов сообщил о четырех взрывах вблизи него. По данным UKMTO, экипаж корабля в безопасности, судно направляется в ближайший порт.

UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в ноябре 2023 года сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля, и начали наносить удары по торговым судам вблизи берегов Йемена. Эти действия привели к снижению движения через Суэцкий канал.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 сентября 2024

UKMTO сообщает об ударе по кораблю в Красном море
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 августа 2024

Хуситы подожгли танкер без экипажа, на борту которого может быть до 150 тонн нефти