В Красном море было атаковано судно. UKMTO: экипаж в безопасности
время публикации: 01 октября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 07:58
Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) получило информацию об инциденте в Красном море, примерно в 118 км к северо-западу от портового города Ходейда в Йемене.
Экипаж одного из судов сообщил о четырех взрывах вблизи него. По данным UKMTO, экипаж корабля в безопасности, судно направляется в ближайший порт.
UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.
Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в ноябре 2023 года сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля, и начали наносить удары по торговым судам вблизи берегов Йемена. Эти действия привели к снижению движения через Суэцкий канал.