Нетаниягу наложил вето на замораживание пособий

В ходе состоявшегося в воскресенье, 8 сентября, второго совещания с его участием по подготовке государственного бюджета на 2025 год, премьер-министр Биньямин Нетаниягу наложил вето на инициативу министерства финансов заморозить индексацию пособий.

Глава правительства запретил трогать пособия по инвалидности и по старости, потребовав от руководства минфина изыскать другие источники средств.

При этом Нетаниягу не стал возражать против таких мер, как замораживание зарплат в общественном секторе, замораживание ступеней подоходного налога, отмена индексации льготных налоговых единиц и т.д.

Также на данный момент дан зеленый свет таким инициативам, как вынуждение корпораций выплатить налог с доходов, даже если они не были выведены в качестве дивидендов, и сокращение бюджетов министерств на 6 миллиардов шекелей.