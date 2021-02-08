Коронавирус в Израиле: 1714 человек в больницах, 1097 из них в тяжелом и критическом состоянии

Вечером в понедельник, 8 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:18.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 696528 заразившихся (+5425 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 68044 человек (+1257 с полуночи).

5171 (+50) заболевших COVID-19 умерли.

1714 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1097 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 406 из них в критическом состоянии, 307 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 53830 тестов. В 8,8% случаев выявлялся коронавирус.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; Более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 81 населенный пункт в стране определяется минздравом как "красный" и 103 как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 8 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3516242 человек (около 35 тыс. с полуночи), вторую дозу – 2130652 человек (около 46 тыс. с полуночи). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы около 23% населения страны.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 90% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, в категории 80-89 – 87%/78%, 70-79 – 94%/86%, 60-69% – 78%/68%, 50-59 – 69%/46%, 40-49 – 58%/26%, 30-39 – 40%/14%, 20-29 – 32%/10%, моложе 20 (но не младше 16) – 10%/1%.

Отметим, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы.

Израиль на этой неделе перестал быть мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. На первом месте в мире по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты.

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

С 7 февраля, в соответствии с решением правительства Израиля, снимается режим "жесткого карантина", однако многие ограничения остаются в силе.

Отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники.

Открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открываются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновляют работу циммеры. Однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Все граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Обязательным является соблюдение социальной дистанции (2 метра).

Система образования

Пока закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он пока не может вернуться обратно.

Сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они могут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

8 февраля продолжилось обсуждение возможности частичного открытия системы образования. Минздрав был против. Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр образования Йоав Галант пришли к соглашению отложить возобновление фронтального обучения в израильских школах и детских садах.

Открытие системы образования до 10 февраля не состоится.

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Бизнесы

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Кафе и рестораны могут работать только в режиме take away. Принимать посетителей пока нельзя. Многие заведения закрыты.

Общественный транспорт

С 7 февраля количество автобусов на линиях увеличено до 75% от обычного числа. Также увеличено количество автобусов на особо востребованных маршрутах. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление пассажиров в салоне автобуса.

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушаются.

Полеты за границу и прилет в Израиль

5 февраля кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения до 20 февраля.

Подробнее о правилах авиационного сообщения.