Исследование: экономика Израиля теряет на СДВГ 3 миллиарда долларов в год

Согласно текущим оценкам, из 10 миллионов жителей Израиля около 600 тысяч человек имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), из них около половины – дети до 18 лет.

Анализ данных, проведенный экономистом Сани Зивом и специалистом по обработке данных Ариком Кнасом из экономической компании "Макро Аналитикс", из-за последствий этого синдрома экономика Израиля теряет около 3 миллиардов долларов в год, сообщает "Калькалист".

Основной ущерб экономике – низкая реализация людьми с СДВГ трудового потенциала по сравнению с людьми без СДВГ (в среднем зарплата на 18% ниже из-за нереализованного карьерного потенциала) на которой экономика теряет около 1,3 миллиарда долларов в год

У человека с СДВГ в шесть раз больше шансов оказаться безработным и в четыре раза больше шансов быть уволенным, что наносит экономике 1,1 миллиарда долларов в год ущерба от неучастия в рынке рабочей силы.

У водителя с СДВГ в 2,5 раза больше шансов стать участником дорожной аварии, что обходится экономике в 450 миллионов долларов в год. Еще около 50 миллионов долларов в год экономика Израиля теряет на более высокой доле людей с СДВГ среди правонарушителей и потребителей наркотиков.