У взрослых с диагнозом СДВГ продолжительность жизни короче, показывает исследование

Мужчины с диагнозом СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) умирают в среднем на семь лет раньше, чем люди без этого расстройства, в случае женщин эта разница составляет почти девять лет.

Этот синдром может приводить к трудностям с концентрацией и импульсивности, хотя у людей с СДВГ не всегда проявляются оба этих симптома. Теперь исследования показали, что такие люди, как правило, живут меньше.

В новом исследовании Университетского колледжа Лондона были использованы данные о более чем 9 миллионах взрослых, получающих первичную медицинскую помощь в Великобритании, за период с 2000 по 2019 год, чтобы определить, связано ли СДВГ с более короткой продолжительностью жизни. Ученые проанализировали записи 30 039 взрослых с диагнозом СДВГ и сравнили их с 300 390 участниками без этого расстройства, но схожими по возрасту, полу и медицинскому обслуживанию.

Результаты показали, что мужчины с СДВГ в среднем живут на 6,8 лет меньше, чем те, у кого нет этого диагноза, а женщины с СДВГ имеют среднюю продолжительность жизни на 8,6 лет короче, чем женщины без диагноза. Однако ученые отмечают, что маловероятно, что только СДВГ является прямой причиной более короткой продолжительности жизни и есть несколько возможных объяснений этих результатов. Они указали, что у людей с СДВГ чаще возникают проблемы с психическим здоровьем, и им может быть сложнее получить необходимую медицинскую помощь, в то время как факторы образа жизни также могут влиять на продолжительность жизни.