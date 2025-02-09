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Здоровье

Препарат, который успешно извлек грыжу у мышей без операции, может быть эффективен и для людей

Исследования
Лекарства
Медицина
время публикации: 09 февраля 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 16:57
Препарат, который успешно извлек грыжу у мышей без операции, может быть эффективен и для людей
AP Photo/Robert F. Bukaty

Новый метод, основанный на медикаментозном лечении, позволил мышам избавиться от паховых грыж и восстановить анатомию.

С помощью нового медикаментозного подхода исследователи из Медицинской школы Файнберга успешно избавились от паховых грыж у самцов мышей и восстановили их анатомию без необходимости в операции. Особенно важным открытием стало то, что при исследовании ткани человеческой грыжи ученые обнаружили те же молекулярные маркеры, что и в мышиной модели.

Исследование включало два эксперимента: один с использованием модифицированных моделей самцов мышей, а другой – с анализом тканей человека. В эксперименте с мышами ученые применяли антиэстрогенный препарат фулвестрант, который уже одобрен для лечения некоторых форм рака груди. Препарат вводили в гуманизированную модель мышей, созданную для имитации повышенных уровней эстрогена, характерных для пожилых мужчин. Блокировка ESR1 в клетках соединительной ткани предотвратила повреждение мышц и образование грыж. Применение фулвестранта помогло уменьшить размеры грыж и восстановить нормальную анатомию мышей.

В части исследования, посвященной человеку, ученые дважды брали биопсии у каждого участника – одну из области грыжи, а другую из соседней здоровой мышцы. Они обнаружили те же биологические маркеры, что и в мышиной модели. Дополнительный анализ показал, что эстроген и ESR1 активируют гены, связанные с избыточным рубцеванием тканей, что совпало с результатами, полученными при исследовании грыжевой ткани у пациентов.

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