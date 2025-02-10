Леденцы на палочке DONUT LOLLIPOP изымают из продажи

Компания-импортер "Элиас Ваксман ЛТД" призывает потребителей вернуть леденцы на палочке DONUT LOLLIPOP с малиновым и клубничным вкусом в связи с выявлением опасности обламывания палочки леденца.

Речь идет о леденцах со вкусом клубники и мини-конфетах со вкусом малины бренда DONUT LOLLIPOP, банка 500 г и отдельные леденцы массой 10 г. Импортер – "Элиас Ваксман ЛТД". Название производителя: Гуандун Сятоки Фуд Продактс, Шаочжоу, Гуандун, Китай.

Срок годности – до 09.2026. Номер партии SZ783. Штрих-код конфет в банке – 7290011656720, штрих-код леденцов в индивидуальной упаковке – 7290011656713.

Потребителей, у которых есть данный продукт, просят не употреблять его. Импортер собирает продукцию из торговых точек по согласованию со службой надзора качества продуктов питания при министерстве здравоохранения.

Телефон для обращений общественности – 04-6249362.