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Леденцы на палочке DONUT LOLLIPOP изымают из продажи

время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 15:50
Леденцы на палочке DONUT LOLLIPOP изымают из продажи
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания-импортер "Элиас Ваксман ЛТД" призывает потребителей вернуть леденцы на палочке DONUT LOLLIPOP с малиновым и клубничным вкусом в связи с выявлением опасности обламывания палочки леденца.

Речь идет о леденцах со вкусом клубники и мини-конфетах со вкусом малины бренда DONUT LOLLIPOP, банка 500 г и отдельные леденцы массой 10 г. Импортер – "Элиас Ваксман ЛТД". Название производителя: Гуандун Сятоки Фуд Продактс, Шаочжоу, Гуандун, Китай.

Срок годности – до 09.2026. Номер партии SZ783. Штрих-код конфет в банке – 7290011656720, штрих-код леденцов в индивидуальной упаковке – 7290011656713.

Потребителей, у которых есть данный продукт, просят не употреблять его. Импортер собирает продукцию из торговых точек по согласованию со службой надзора качества продуктов питания при министерстве здравоохранения.

Телефон для обращений общественности – 04-6249362.

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