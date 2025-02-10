По делу о яйцеклетках с гемофилией поданы обвинительные заключения

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против профессора Давида Бидера и доктора Яакова Леброна, специалистов в сфере репродукции и гинекологии, а также против доктора Павла Ициксона, эбриолога и генетика, по делу об импорте из Грузии яйцеклеток с генетическим заболеванием (гемофилия В).

По данным обвинительного заключения, трое обвиняемых занимались импортом яйцеклеток из Грузии в Израиль для женщин, нуждавшихся в донорстве, за плату. Доноры яйцеклеток прошли в Грузии медицинское и социальное обследование, после оплодотворения их яйцеклетки были импортированы в Израиль при посредничестве обвиняемых для их пациенток. Таким образом были импортированы яйцеклетки от донора-носительницы гемофилии (наследственного генетического заболевания, характеризующегося дефектом механизма свертываемости крови).

В обвинительном заключении указано, что профессор Бидер импортировал для двух своих пациенток оплодотворенные яйцеклетки от донора из Грузии – клиентки не выбирали этого донора, – профессор не проверил генетический отчет и не проинформировал пациенток о носительстве гемофилии. Позже, когда ему стало известно о том, что донор является носительницей генетического заболевания, он все равно провел имплантацию эмбрионов одной из пациенток, еще одной пациентке эмбрионы были имплантированы до того, как профессор узнал о проблемах с донорским материалом.

В результате процедуры ЭКО обе женщины забеременели, одна родила девочку, носительницу гена гемофилии, а вторая пациентка родила мертвого мальчика, у плода была гемофилия.

Доктор Павел Ициксон импортировал для своей пациентки оплодотворенные яйцеклетки от того же донора, и когда ему стало известно о генетическом заболевании донора, он сообщил об этом директору клиники в Грузии, но воздержался от информирования своих коллег врачей, администрации больницы "Асута" и пациенток.

Согласно обвинительному заключению, во многих случаях профессор Бидер и доктор Леброн проводили имплантацию оплодотворенных яйцеклеток в своей частной клинике "Клиника Л.Б. ЭКО" (מרפאת ל.ב. הפריה חוץ גופית), а не в больнице, и они не информировали своих пациенток о том, что министерство здравоохранения отменило разрешение на импорт яйцеклеток из Грузии и о том, что процедура выполняется в нарушение закона.

Кроме того, во время проверки министерства здравоохранения в клинике Л.Б. ЭКО были обнаружены контейнеры со спермой и эмбрионами, которые хранились без лицензий, в условиях, нарушающих принятые стандарты, в открытой комнаты, доступной для посетителей клиники, без регистрации и документации по хранению и перемещению эмбрионов.

Пациентки подали жалобы в министерство здравоохранения, в ходе расследования профессор Бидер предоставлял ложные сведения и добивался от клиники в Грузии предоставления ложных сведений.

Доктору Павлу Ициксону и профессору Давиду Бидеру вменяется умышленное распространение опасной для жизни болезни. Профессор Бидер также обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью, халатности, получении имущества обманным путем и воспрепятствовании правосудию. Профессор Бидер и доктор Леброн обвиняются в управлении лабораторией без лицензии, имплантации яйцеклеток в нелицензированном заведении и попытке получения имущества обманным путем.

Прокуратура подала в суд ходатайство о продлении запрета для обвиняемых на деятельность в сфере экстракорпорального оплодотворения, аргументируя это тем, что они причинили или могли причинить вред пациенткам как путем импорта оплодотворенных яйцеклеток с опасным для жизни генетическим заболеванием, так и путем проведения процедур имплантации оплодотворенных яйцеклеток не в больничных условиях.