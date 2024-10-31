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Леденцы на палочке "Мoomin lollipop mix" отзывают из-за небезопасной палочки

время публикации: 31 октября 2024 г., 14:51 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 14:51
Леденцы на палочке "Мoomin lollipop mix" отзывают из-за небезопасной палочки
Пресс-служба минздрава Израиля

Компания-импортер "К.А. Шоколад" обращается к потребителям с просьбой вернуть леденцы "Мoomin lollipop mix" в упаковках по 120 г в связи с полученным от производителя сообщением об опасности, которая может возникнуть при употреблении этих конфет: палочка отрывается от леденца.

Речь идет о леденцах на палочке "Мoomin lollipop mix" производства компании Fazer со сроком годности 12.03.2026, 19.04.2025, 28.11.2025 и датами производства 12.03.2024, 22.04.2023 и 01.12.2023. Штрих-код товара 5900164072804.

Потребителей, купивших такие конфеты, просят не употреблять их. Компания-импортер собирает продукцию из каналов сбыта по согласованию с министерством здравоохранения. Для вопросов и разъяснений звоните по телефону 09-7440473.

Здоровье
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