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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2022 г., 10:33

Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умер 741 человек

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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 10 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умер 741 пациент с диагнозом COVID-19.


В течение дня, по данным штаба, были выявлены 15830 заразившихся коронавирусом. 19890 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10666679, 9706802 заразившихся выздоровели, 316904 скончались.

В скором времени ожидается пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).


По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 74 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 67 млн человек (46% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 8 млн человек.

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