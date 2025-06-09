Глава больничной кассы "Клалит" вызван на ковер после увольнения четвертого гендиректора за 4 года

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов направил председателю совета директоров больничной кассы "Клалит" Йоханану Локеру письмо с требованием разъяснений после ухода в отставку генерального директора кассы Эли Коэна.

Коэн стал четвертым гендиректором "Клалит", ушедшим в отставку за последние четыре года.

Бар Симан Тов отметил, что параллельно с отставкой Коэна в последние месяцы завершили свою работу четыре из самых высокопоставленных должностных лиц в кассе, которые были назначены в период нахождения Локера во главе "Клалит".

"Хотя для каждой отставки в отдельности может быть объяснение, от организации в целом ожидается, что она обеспечит стабильность управленческого аппарата. Такое поведение организации подобного масштаба не соответствует ожидаемому стандарту, бросает тень на деятельность совета директоров и вызывает озабоченность касательно понимания им своей роли и ответственности", - говорится в письме.

Бар Симан-Тов потребовал от Локера в пятидневный срок предоставить разъяснения по поводу обстоятельств каждой отставки.