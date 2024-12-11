ВОЗ: каждый пятый взрослый на планете заражен генитальным герпесом

Согласно новым оценкам, в мире 846 миллиона человек в возрасте 15-49 лет живут с генитальным герпесом. Это более чем каждый пятый представитель данной возрастной группы. Ежегодно вирусом генитального герпеса заражается 42 миллиона человек – то есть, один человек в секунду. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Всемирная Организация Здравоохранения.

Авторы исследования, опубликованного в специализированном издании Sexually Transmitted Infections, указывают на необходимость разработки новых лекарственных препаратов и вакцин, чтобы бороться с распространением вируса герпеса в мире.

В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно или обладает слабо выраженными симптомами, но у некоторых людей она вызывает болезненные высыпания или язвы на гениталиях, которые могут неоднократно рецидивировать в течение жизни, причиняя дискомфорт и требуя постоянных посещений врача. По оценкам специалистов, в 2020 году более 200 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет перенесли хотя бы один такой эпизод.

В настоящее время не существует лекарства, которое позволило бы полностью излечить герпес, хотя некоторые препараты помогают ослабить его течение и сократить время острой фазы болезни.

Существует два типа вируса герпеса – HSV-1 и HSV-2, и оба эти вируса могут привести к генитальному герпесу. Вирус HSV-1 (376 миллионов случаев генитальных инфекций) обычно вызывает оральный герпес, сопровождающийся язвами в области рта и носа, он может передаваться, в том числе, и половым путем. Вирус HSV-2 (520 миллионов случаев генитальных инфекций) более опасен: он передается половым путем, чаще вызывает рецидивы и в три раза повышает риск заражения ВИЧ.

При этом специалисты отмечают, что с 2016 по 2020 год показатели распространенности генитального вируса герпеса HSV-2 практически не изменились, в то время как распространенность генитальной инфекции HSV-1 выросла. В ряде стран меняется тенденция заболеваемости вирусом HSV-1 – снижается количество случаев оральной инфекции у детей, и при этом растет число случаев генитальной инфекции у взрослых.

Несмотря на то, что использование презервативов не обеспечивает полную защиту от передачи вируса герпеса, их правильное и систематическое использование снижает риск заражения. Важно избегать половых контактов в период активных симптомов герпеса, поскольку вирус наиболее заразен при наличии язв. ВОЗ также рекомендует людям с симптомами генитального герпеса пройти тестирование на ВИЧ.