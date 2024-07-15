Средства от сильной боли, изжоги, герпеса и диареи можно будет купить не только в аптеках

Парламентская комиссия по здравоохранению утвердила новые правила, которые позволят продавать лекарства от сильной боли, от изжоги, мазь для лечения ран, средства от герпеса и диареи, – то есть, самые распространенные медицинские препараты, не требующие рецепта от врача – в любом зарегистрированном магазине, а не только в аптеках.

В этом документе существенно расширяется список действующих веществ в лекарствах, которые можно продавать без рецепта и не в аптеке. Помимо внесения в этот список препаратов от сильной боли, от изжоги, мазь для лечения ран, средств от герпеса и диареи, новые правила увеличивают дозировку и количество лекарств в каждой упаковке обезболивающих препаратов и препаратов для снижения температуры, содержащих ибупрофен – речь идет о "Нурофене", "Эдвиле" и других подобных лекарствах. Разрешается также продажа в обычных магазинах жидкого парацетамола в упаковках до 60 мл, чтобы дать родителям возможность в неотложных случаях купить необходимое детям лекарство поблизости.

При разработке новых правил были задействованы эксперты в сферах фармацевтики, биологии, медицине и других задействованных сферах, кроме того, положения были опубликованы для получения комментариев и возражений общественности.

Представитель больничной кассы "Маккаби" Даниэль Ландсбергер выразил в ходе заседания комиссии опасение, что расширение списков разрешенных к продаже вне аптек препаратов может оказать неотслеживаемое влияние на хронических больных, однако поскольку речь идет о небольших упаковках лекарств, он отметил, что принципиальных возражений против изменения правил не имеет.

Комиссия обратилась к министерству здравоохранения с просьбой как можно скорее обсудить изменения с профессиональными объединениями и сообщить об их согласии.