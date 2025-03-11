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Здоровье

Минздрав предупреждает о поддельном оливковом масле холодного отжима

Минздрав
время публикации: 11 марта 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 18:59
Минздрав предупреждает о поддельном оливковом масле холодного отжима
Пресс-служба Минздрава Израиля

Министерство здравоохранения обращается к общественности с призывом не уптреблять "сирийское оливковое масло" марки "Тавор", поскольку проведенные в лаборатории исследования показали, что это поддельное оливковое масло.

По сообщению минздрава, речь идет об упаковках по 1 литру, код 7532, "Тавор – сирийское оливковое масло extra virgin холодного отжима", со всеми сроками годности.

Производитель товара не зарегистрирован в министерстве здравоохранения, а состав жирных кислот не соответствует определению оливкового масла, указанного на этикетке.

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