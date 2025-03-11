В связи с выходом США ВОЗ ограничила контракты и занялась приоритизацией проектов

Всемирная организация здравоохранения начала процесс определения порядка приоритетов и объявила о введении одногодичного лимита на длительность контрактов сотрудников.

Соответствующий внутренний меморандум был подписан в понедельник, 10 марта, помощником генерального директора ВОЗ Раулем Томасом на фоне решения США о выходе из рядов организации и прекращении ее финансирования.

Согласно документу, у руководства ВОЗ есть три недели для представления приоритетных проектов.

При этом Томас подчеркнул, что "персонал работает над обеспечением дополнительного финансирования агентства от стран, частных доноров и филантропов"