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Здоровье

В связи с выходом США ВОЗ ограничила контракты и занялась приоритизацией проектов

Международные соглашения
США
время публикации: 11 марта 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 12:32
В связи с выходом США ВОЗ ограничила контракты и занялась приоритизацией проектов
AP Photo/Moses Sawasawa

Всемирная организация здравоохранения начала процесс определения порядка приоритетов и объявила о введении одногодичного лимита на длительность контрактов сотрудников.

Соответствующий внутренний меморандум был подписан в понедельник, 10 марта, помощником генерального директора ВОЗ Раулем Томасом на фоне решения США о выходе из рядов организации и прекращении ее финансирования.

Согласно документу, у руководства ВОЗ есть три недели для представления приоритетных проектов.

При этом Томас подчеркнул, что "персонал работает над обеспечением дополнительного финансирования агентства от стран, частных доноров и филантропов"

Здоровье
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