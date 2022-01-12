Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 193 больных COVID-19 умерли
12 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97737 человек (+193 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3716988 (+7117 за сутки).
3530624 (+8077 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,9 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,1 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 41 тыс. человек.
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