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NEWSru.co.il :: Здоровье12 января 2022 г., 08:28

Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 193 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 193 больных COVID-19 умерли

12 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97737 человек (+193 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3716988 (+7117 за сутки).

3530624 (+8077 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,9 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,1 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 41 тыс. человек.

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