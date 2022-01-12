Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 50%, при этом рост смертности составил 9%

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 12 января 2022 года, таких стран 27). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 314176717 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (18,6 млн новых заразившихся за неделю, абсолютный рекорд за всё время эпидемии; на 50% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5521515 из них умерли (47 тыс. за неделю; на 9% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,8% (постепенно сокращается).

Отметим, что резкий рост числа зараженных происходит на фоне широкого распространения штамма "омикрон".

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 34% по сравнению с позапрошлой неделей) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 10%).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 63390876 выявленных заразившихся, 863896 (+12457) умерших, летальность 1,4%

2. Индия – 36070510, 484655 (+2104), 1,3%

3. Бразилия – 22630142, 620281 (+855), 2,7%

4. Великобритания – 14732594, 150609 (+1668), 1,0%

5. Франция – 12573263, 126059 (+1496), 1,0%

6. Россия – 10684204, 317687 (+5500), 3,0% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

7. Турция – 10117954, 83980 (+1048), 0,8%

8. Италия – 7774863, 139559 (+1514), 1,8%

9. Германия – 7631453, 115274 (+1803), 1,5%

10. Испания – 7592242, 90383 (+694), 1,2%

11. Аргентина – 6533635, 117595 (+301), 1,8%

12. Иран – 6210298, 131940 (+204), 2,1%

13. Колумбия – 5380841, 130460 (+360), 2,4%

14. Индонезия – 4267451, 144144 (+39), 3,3%

15. Польша – 4232386, 100254 (+2220), 2,4%

16. Мексика – 4170066, 300574 (+863), 7,2%

17. Украина – 3709871, 97544 (+1108), 2,6%

18. ЮАР – 3534131, 92649 (+1198), 2,7%

19. Нидерланды – 3400076, 21106 (+116), 0,6%

20. Филиппины – 3026473, 52511 (+907), 1,8%

21. Малайзия – 2792035, 31723 (+132), 1,1%

22. Канада – 2624910, 30958 (+506), 1,1%

23. Чехия – 2538298, 36683 (+357), 1,5%

24. Перу – 2412577, 203157 (+290), 8,3%

25. Бельгия – 2307843, 28539 (+132), 1,3%

26. Таиланд – 2292290, 21872 (+103), 1,0%

27. Ирак – 2100518, 24220 (+38), 1,1%



1. Перу – 6033

2. Болгария – 4624

3. Босния и Герцеговина – 4208

4. Венгрия – 4158

5. Черногория – 3905

6. Северная Македония – 3867

7. Грузия – 3586

8. Чехия – 3416

9. Хорватия – 3186

10. Словакия – 3119

11. Румыния – 3102

12. Сан-Марино – 3026

13. Гибралтар – 2969

14. Бразилия – 2887

15. Литва – 2839

16. Словения – 2725

17. Армения – 2694

18. Польша – 2653

19. США – 2587

20. Молдова – 2587

21. Аргентина – 2566

22. Колумбия – 2523

23. Латвия – 2517

24. Бельгия – 2446

25. Италия – 2313

26. Парагвай – 2297

27. Мексика – 2294

28. Украина – 2251

29. Французская Полинезия – 2244

30. Тринидад и Тобаго – 2206



Израиль в этом списке на 89-м месте (887 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8274 умерших (37 за неделю).