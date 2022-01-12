Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 50%, при этом рост смертности составил 9%
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 12 января 2022 года, таких стран 27). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 314176717 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (18,6 млн новых заразившихся за неделю, абсолютный рекорд за всё время эпидемии; на 50% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5521515 из них умерли (47 тыс. за неделю; на 9% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,8% (постепенно сокращается).
Отметим, что резкий рост числа зараженных происходит на фоне широкого распространения штамма "омикрон".
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 34% по сравнению с позапрошлой неделей) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 10%).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 63390876 выявленных заразившихся, 863896 (+12457) умерших, летальность 1,4%
2. Индия – 36070510, 484655 (+2104), 1,3%
3. Бразилия – 22630142, 620281 (+855), 2,7%
4. Великобритания – 14732594, 150609 (+1668), 1,0%
5. Франция – 12573263, 126059 (+1496), 1,0%
6. Россия – 10684204, 317687 (+5500), 3,0% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
7. Турция – 10117954, 83980 (+1048), 0,8%
8. Италия – 7774863, 139559 (+1514), 1,8%
9. Германия – 7631453, 115274 (+1803), 1,5%
10. Испания – 7592242, 90383 (+694), 1,2%
11. Аргентина – 6533635, 117595 (+301), 1,8%
12. Иран – 6210298, 131940 (+204), 2,1%
13. Колумбия – 5380841, 130460 (+360), 2,4%
14. Индонезия – 4267451, 144144 (+39), 3,3%
15. Польша – 4232386, 100254 (+2220), 2,4%
16. Мексика – 4170066, 300574 (+863), 7,2%
17. Украина – 3709871, 97544 (+1108), 2,6%
18. ЮАР – 3534131, 92649 (+1198), 2,7%
19. Нидерланды – 3400076, 21106 (+116), 0,6%
20. Филиппины – 3026473, 52511 (+907), 1,8%
21. Малайзия – 2792035, 31723 (+132), 1,1%
22. Канада – 2624910, 30958 (+506), 1,1%
23. Чехия – 2538298, 36683 (+357), 1,5%
24. Перу – 2412577, 203157 (+290), 8,3%
25. Бельгия – 2307843, 28539 (+132), 1,3%
26. Таиланд – 2292290, 21872 (+103), 1,0%
27. Ирак – 2100518, 24220 (+38), 1,1%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 12 января)
1. Перу – 6033
2. Болгария – 4624
3. Босния и Герцеговина – 4208
4. Венгрия – 4158
5. Черногория – 3905
6. Северная Македония – 3867
7. Грузия – 3586
8. Чехия – 3416
9. Хорватия – 3186
10. Словакия – 3119
11. Румыния – 3102
12. Сан-Марино – 3026
13. Гибралтар – 2969
14. Бразилия – 2887
15. Литва – 2839
16. Словения – 2725
17. Армения – 2694
18. Польша – 2653
19. США – 2587
20. Молдова – 2587
21. Аргентина – 2566
22. Колумбия – 2523
23. Латвия – 2517
24. Бельгия – 2446
25. Италия – 2313
26. Парагвай – 2297
27. Мексика – 2294
28. Украина – 2251
29. Французская Полинезия – 2244
30. Тринидад и Тобаго – 2206
Израиль в этом списке на 89-м месте (887 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8274 умерших (37 за неделю).
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