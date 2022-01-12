Прогнозы специалистов: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будет два миллиона зараженных, до двух тысяч в тяжелом состоянии
Ученые Еврейского университета в Иерусалиме составили прогноз по росту заболеваемости COVID-19 в стране.
Согласно прогнозу, примерно через две недели заболеваемость в Израиле достигнет своего пика, на котором будет от 800 тысяч до двух миллионов зараженных коронавирусом.
Число госпитализированных больных в тяжелом состоянии составит на пике пятой волны коронавируса от тысячи до двух тысяч человек. Около 2,5% из них будут дети до 11 лет.
В связи с этими прогнозами специалисты рекомендуют ограничить массовые мероприятия.
К концу месяца, по мнению исследователей, пятая волна эпидемии пойдет на спад.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 января 2022
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