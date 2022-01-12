Прогнозы специалистов: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будет два миллиона зараженных, до двух тысяч в тяжелом состоянии

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме составили прогноз по росту заболеваемости COVID-19 в стране.

Согласно прогнозу, примерно через две недели заболеваемость в Израиле достигнет своего пика, на котором будет от 800 тысяч до двух миллионов зараженных коронавирусом.

Число госпитализированных больных в тяжелом состоянии составит на пике пятой волны коронавируса от тысячи до двух тысяч человек. Около 2,5% из них будут дети до 11 лет.

В связи с этими прогнозами специалисты рекомендуют ограничить массовые мероприятия.

К концу месяца, по мнению исследователей, пятая волна эпидемии пойдет на спад.