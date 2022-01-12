Заседание межминистерской комиссии завершилось без принятия решений, министры критикуют Беннета

Вечером 11 января после трехнедельного перерыва состоялось заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом.

На заседании члены комиссии выслушали экспертов минздрава, часть из которых рекомендовали ввести ограничения на количество людей в закрытых помещениях и на улицах.

Специалисты представили министрам прогнозы, согласно которым, до конца января в Израиле будет не менее тысячи тяжелобольных, а в худшем случае - две с половиной тысячи человек в тяжелом состоянии.

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон настаивала на том, чтобы учебные заведения вернулись к работе в соответствии с планом "зеленый класс".

В результате министры не приняли никаких решений. В беседах со СМИ ряд министров осуждают главу правительства Нафтали Беннета за бездействие.