Ученые разработали новую методику измерения давления без использования манжеты на руку

Повышенное артериальное давление затрагивает более миллиарда человек по всему миру и связано с повышенным риском серьезных заболеваний, включая болезни сердца, мозга и почек. Поэтому крайне важно точно измерять и правильно интерпретировать показатели давления. Обычно его измеряют на руке, но в некоторых случаях – например, при инвалидности, ампутации или последствиях инсульта – это невозможно. В таких ситуациях давление измеряют, например, на лодыжке.

Новое исследование Медицинской школы Университета Эксетера проанализировало данные более чем 33000 человек. Главная цель исследования – создать персонализированную прогностическую модель, которая позволит точнее оценивать артериальное давление на руке на основе измерений на лодыжке, в отличие от прежних методов. Также команда разработала онлайн-калькулятор для врачей и пациентов, упрощающий интерпретацию таких показаний.

Исследователи проанализировали данные 33710 человек со всего мира (средний возраст – 58 лет, 45% – женщины), используя статистическое моделирование. Они изучили связь между показателями давления на руке и лодыжке, чтобы научиться прогнозировать давление на руке на основе измерений на лодыжке, а также оценивать риски для здоровья, например вероятность сердечного приступа, исходя из этих данных.

Эта работа может способствовать сокращению неравенства в здравоохранении, предоставляя более точные и индивидуализированные способы измерения давления для тех, кто не может использовать традиционный метод.