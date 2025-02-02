Зубная нить может снизить риск инсульта

Люди, которые часто используют зубную нить, могут снизить риск инсульта, вызванного тромбом и мерцательной аритмией.

Согласно новому исследованию, которое будет представлено на этой неделе на Международной конференции по инсульту, чистка зубов зубной нитью хотя бы раз в неделю связана со снижением риска развития инсульта.

В исследовании, которое длилось около 25 лет, участвовали более 6000 человек. С помощью структурированного опроса ученые определили степень домашнего использования зубной нити и обнаружили, что среди участников, которые пользовались ей, 4092 не перенесли инсульт, а у 4050 не было диагностировано нарушение сердечного ритма.

За 25 лет наблюдения инсульт был зафиксирован у 434 участников, из которых 147 перенесли инсульт из-за тромбов в крупных артериях мозга, 97 – из-за тромбов в сердце, а 95 – из-за затвердения мелких артерий. У 1291 участника было выявлено нарушение сердечного ритма. В начале исследования люди предоставляли информацию о таких показателях здоровья, как высокое кровяное давление, диабет, повышенный уровень холестерина, курение, индекс массы тела, уровень образования, регулярная чистка зубов и посещения стоматолога.

Наблюдение и последующий анализ показали, что использование зубной нити связано с 22-процентным снижением риска ишемического инсульта, который происходит при блокировке кровотока в мозге. Также ученые выяснили, что регулярное соблюдение гигиенических привычек связано с 44-процентным снижением риска тромбов, образующихся в сердце, и с уменьшением вероятности нерегулярного сердцебиения примерно на 12 процентов. Ученые подчеркивают, что нарушения в уходе за полостью рта могут привести к воспалению и затвердению артерий. Использование зубной нити помогает снизить риск инсульта, уменьшая инфекции и воспаления в полости рта.